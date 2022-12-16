"Известия": Запаса иномарок на российском рынке хватит на месяц

Продавцы иномарок в России располагают на сегодняшний день всего 20-30 тысячами машин на складах, о чем пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров (РОАД). Если нынешняя динамика продаж сохранится, то весь запас может быть реализован примерно за один месяц.

Характерно, что среди оставшихся иномарок практически не встречаются представители наиболее ходовых и доступных марок: например, таких, как Volkswagen, Kia или Toyota.

"Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше 1 тыс. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами", - рассказал вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин, прогнозирующий в следующем году дефицит иномарок в количестве 1,1 млн единиц.

Параллельный импорт, по его оценке, выправить ситуацию не в состоянии ввиду недостатчоных объемов.