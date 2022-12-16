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Новости 10:24

В Петербурге открыли первую российскую зарядную станцию для электрокаров

фото ЗакС политика В Петербурге открыли первую российскую зарядную станцию для электрокаров

На крытой парковке возле гипермаркета "Лента" (Лиговский проспект, 283А) начала работу первая мультизарядная станция для электромобилей (ЭЗС) отечественного производства. На сообщение об этом от "Силовых машин" обратил внимание РБК Петербург. В течение пробного периода она будет бесплатной для всех желающих.

Мощность подаваемого тока может достигать 350 кВт, что подходит для легковых автомобилей, автобусов с троллейбусами и спецтехники. "Силовые машины" по отношению к новому оборудованию выступают сразу в трех качествах: разработчика, производителя и поставщика.

Всего в городе имеется 130 функционирующих ЭЗС. Предприятие готово увеличить их число в несколько раз. Как указывает петербургская редакция "Коммерсанта", стоимость одного такого объекта может варьироваться в пределах от 1,3 до 3,2 млн рублей.


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