Поставки ноутбуков в Россию за год сократились на две трети

За первые одиннадцать месяцев нынешнего года в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем за тот же период прошлого года, о чем пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического центра GS Group и на данные МТС. В абсолютном исчислении в Россию с начала года поставили 2,76 млн ноутбуков.

На фоне санкций в течение года свои продажи в Россию нарастили компании Huawei, Honor и MSI, хотя в целом лидирующие позиции как по выручке, так и по числу поставленных устройств по-прежнему принадлежат HP, Lenovo, Asus и Acer. Поддерживать высокие результаты последним помогает практика параллельного импорта, рассказали опрошенные газетой эксперты.

За год средняя цена ноутбука выросла на 10%, достигнув 62 тысяч рублей.