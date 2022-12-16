В Песочном открыли "Аллею Доблести" для погребения погибших в ходе спецоперации

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил об открытии "Аллеи Доблести" на Белоостровском кладбище в Курортном районе. Предполагается, что на ней будут хоронить погибших в ходе военной спецоперации на Украине, причем не только военнослужащих, но "и других категорий принимающих участие в СВО".

Как пишет чиновник в своем Telegram-канале, аллея граничит с воинским участком кладбища.

В Смольном готовы рассмотреть заявления от законных представителей погибших на СВО, желающих открытия подобных аллей и в других местах. Реализовываться такие предложения будут "с учетом возможностей территории конкретного кладбища".