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В Песочном открыли "Аллею Доблести" для погребения погибших в ходе спецоперации

фото ЗакС политика В Песочном открыли "Аллею Доблести" для погребения погибших в ходе спецоперации

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил об открытии "Аллеи Доблести" на Белоостровском кладбище в Курортном районе. Предполагается, что на ней будут хоронить погибших в ходе военной спецоперации на Украине, причем не только военнослужащих, но "и других категорий принимающих участие в СВО".

Как пишет чиновник в своем Telegram-канале, аллея граничит с воинским участком кладбища.

В Смольном готовы рассмотреть заявления от законных представителей погибших на СВО, желающих открытия подобных аллей и в других местах. Реализовываться такие предложения будут "с учетом возможностей территории конкретного кладбища". 


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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