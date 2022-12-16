Хинштейн: Мобилизованных освободят от ответственности за просроченное разрешение на оружие

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил 16 декабря о готовности поправок, касающихся условий хранения принадлежащего мобилизованным россиянам оружия. По его словам, инициативы будут рассмотрены Государственной думой уже на следующей неделе в рамках второго чтения законопроекта об ужесточении оборота огнестрельного оружия.

Суть поправок сводится к наделению мобилизованных и добровольцев приоритетным и внеочередным правом сдавать имеющееся в собственности оружие государству на бессрочное хранение. По мысли законотворца, это обеспечит его сохранность до возвращения владельцев домой. В случае же гибели гражданина гражданское оружие перейдет в собственность его наследника.

Кроме того, поправки предусматривают освобождение участников СВО от ответственности за просрочку срока действия разрешения на оружие, если они не сдали его, но сами уже находятся в хоне спецоперации.

Как написал Хинштейн в своем Telegram-канале, передача оружия "станет их [мобилизованных и добровольцев] правом, но не обязанностью", поскольку они "будут освобождены от ответственности, если срок действия их разрешения на оружие — истечёт".

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна