Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из опубликованного 16 декабря сообщения пресс-службы регулятора.

Как уточнили в Центробанке, темпы прироста цен в России оцениваются как умеренные при сдержанном потребительском спросе. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% годовых, снизившись на 0,6% относительно октября. В то же время по состоянию на 12 декабря годовая инфляция выросла до 12,7%, что в ЦБ связывают с индексацией тарифов на коммунальные услуги, проведенной в начале месяца.

В целом же годовая инфляция к настоящему времени снизилась относительно весенних значений, отметили в Центробанке. В то же время наблюдаемые темпы прироста цен несколько увеличились.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — предположили в ЦБ.