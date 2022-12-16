Верховный суд оставил в силе приговор по делу о теракте в петербургском метро

Приговор по делу о террористическом акте 2017 года в петербургской подземке признал законным Верховный суд, передает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

"Верховный суд отклонил кассационные жалобы на приговор, признав определение апелляционной инстанции законным и обоснованным", - рассказали агентству.

Адвокаты заключенных безуспешно настаивали на отмене приговора и пересмотре дела.

Напомним, что произведенный террористом-смертником взрыв случился 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". От полученных ранений скончались пятнадцать человек. За участие в подготовке теракта судили 11 выходцев из Средней Азии, которые получили сроки от 18 лет 11 месяцев до пожизненного.

На третью годовщину трагедии в подземном зале станции "Технологический институт" появилась табличка в память о погибших.