Эскалаторы на станции "Гостиный двор" ждет капитальный ремонт

Чиновники из петербургской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) санкционировали размещение временных инженерных сетей, а также строительных материалов и оборудования для работ по капитальному ремонту эскалаторов на станции метро "Гостиный двор".

Несмотря на то, что участок работ расположен во внутреннем дворе, подрядчика обязали обеспечить безопасное движение прохожих вдоль него, в соответствии с правилами благоустройства.

Привести в порядок эскалаторы на станции сотрудники ГУП "Петербургский метрополитен" должны будут не позднее 17 апреля следующего года.