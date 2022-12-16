В Боткинской больнице развернули дополнительные койки для детей

Начиная с 16 декабря в детском отделении городской клинической больницы имени Боткина стало на 48 коек больше, сообщили в комитете по здравоохранению. Речь идет об отделении для приема пациентов с острыми респираторными инфекциями и гриппом на Пискаревском проспекте, 49.

В результате сейчас в больнице открыто 94 места для приема детей.

"В настоящее время все пациенты больницы Боткина при поступлении проходят тестирование на грипп, COVID-19 и ОРВИ методом ПЦР", — отметили в комздраве.

Всего в Петербурге развернуто около одной тысячи коек для приема детей с ОРВИ, гриппом и ковидом в четырех стационарах.