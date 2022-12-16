На пристань Адмиралтейской набережной вернули скульптуры львов

В Петербурге завершилась трехмесячная реставрация скульптур львов на Дворцовой пристани: из мастерских их вернули на Адмиралтейскую набережную, пишет ТАСС со ссылкой на Государственный музей городской скульптуры.

Состояние скульптур за последние годы ухудшилось из-за человеческого фактора: туристы и прохожие имеют привычку садиться на них верхом, к чему львы совершенно не приспособлены. В результате на поверхности изваяний к осени накопились трещины, вмятины и иные повреждения.

Примечательно, что в ходе реставрационных работ обнаружились следы от пуль, датированные годами ленинградской блокады. Свою историю львы на Дворцовой пристани отсчитывают с 1832 года.