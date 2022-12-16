Глава Екатеринбурга отказал желающим разукрасить здание мэрии Z-символикой

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время подведения итогов года прокомментировал онлайн-петицию, которую составили активные сторонники военной спецоперации на Украине. Авторы документа, обращаясь к чиновнику, требовали от него перестать "игнорировать СВО". Они выражали недовольство тем, что он не помогает снаряжать мобилизованных, и добивались появления на здании городской администрации к Новому году символов Z и V.

На итоговой пресс-конференции Орлов не пошел навстречу просителям, сочтя такое расходование бюджета нецелесообразным.

"Здание администрации — это памятник. Поэтому очень сдержанно подходим ко всему, что можно повесить на фасаде", - произнес он перед журналистами.

К моменту публикации новости петиция была уже удалена с портала Change.org.