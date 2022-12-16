Турпоток в Петербурге на треть превысит прошлогодние показатели, пообещал Пиотровский

Туристический поток в Петербурге восстановился на 77% по сравнению с доковидным 2019 годом, рассказал 16 декабря в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Чиновник спрогнозировал, что итоговое значение превысит отметку в восемь миллионов человек, и отметил, что это на 32,8% превышает прошлогодние показатели.

Указал Пиотровский и на рост среднегодовой загрузки гостиниц в городе. Если в 2021 году аналитики оценивали ее в 40-50%, теперь же — в 60%. Также чиновник указал, что около половины внутреннего потока приходится на семейный туризм. При этом 2/3 от приезжающих составляют гости в возрасте 18-44 лет.

Средний чек на одного туриста вырос за год на 24% и составил 39,8 тысячи рублей. По ожиданиям вице-губернатора, по итогам года туриндустрия принесет Петербургу 366 миллиардов рублей. Это на 57% превышает показатели 2021 года, отметил он.