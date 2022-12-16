Грязневич* и Таратута** вошли в список иноагентов

Министерство юстиции вечером 16 декабря внесло дополнения в список иностранных агентов. В перечень вошли пять человек и три организации.
Иноагентами признаны депутат МО "Дворцовый округ" в Петербурге Наталья Грязневич*, главный редактор Wonderzine Юлия Таратута**, журналист Дмитрий Любимов***, сооснователь "Форума свободной России" Иван Тютрин**** и, предположительно, предприниматель Дмитрий Давыдов*****.
Также в список вошли экологическая организация "Экологическая вахта Сахалина"******, АНО "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания"******* и самарская организация ЛГБТ+ "Ирида"********.
*Минюст внес Наталью Грязневич в реестр иноагентов
**Минюст внес Юлию Таратуту в реестр иноагентов
***Минюст внес Дмитрия Любимова в реестр иноагентов
****Минюст внес Ивана Тютрина в реестр иноагентов
*****Минюст внес Дмитрия Давыдова в реестр иноагентов
******Минюст внес "Экологическую вахту Сахалина" в реестр иноагентов
*******Минюст внес АНО "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" в реестр иноагентов
********Минюст внес организацию ЛГБТ+ "Ирида" в реестр иноагентов