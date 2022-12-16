"Горжусь этим статусом": Грязневич прокомментировала включение себя в список иноагентов

Депутат "Дворцового округа" Наталья Грязневич* связала полученный вечером 16 декабря статус иностранного агента с публикацией поста во "ВКонтакте" и Facebook**, посвященного переводу средств на покупку печей для обогрева жителей Украины. Ее имя появилось в обновленном списке иноагентов вечером в пятницу.

Как рассказала депутат в комментарии ЗАКС.Ру, пост во "ВКонтакте" привлек к себе внимание, ей стали поступать угрозы и оскорбления в личных сообщениях. "Это продолжается уже с 26 ноября по сегодняшний день, я постоянно получаю сообщения такого рода. Плюс начали на меня жаловаться в прокуратуру, начали жаловаться в муниципалитет, потому что я депутат по-прежнему", — поведала она.

Также Грязневич* заявила, что ее коллегам поступали требования убрать ее из состава муниципального совета. Включение себя в список иноагентов она назвала "довольно забавным" и добавила, что гордится полученным статусом. Депутат уточнила, что теперь государство показало несоответствие ее позиции своей линии.

"Я очень рада, что это фактическое положение дел сейчас закреплено официально и Российское государство официально признало меня не своей. Я очень рада, что это есть, что это будет в моей биографии, это немножко облегчает мне муки совести, которые есть сейчас у каждого человека с российским паспортом сегодня", — резюмировала Грязневич*.

*Минюст внес Наталью Грязневич в реестр иноагентов

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена