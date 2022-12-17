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Новости 12:45

Антимонопольщики изучат систему штрафов Wildberries

фото ЗакС политика Антимонопольщики изучат систему штрафов Wildberries

Представитель общественного совета Федеральной антимонопольной службы попросил у главы ведомства Максима Шаскольского разъяснений относительно политики штрафов, которую проводит маркетплейс Wildberries. Об этом пишет РИА "Новости", имеющее в своем распоряжении текст обращения. Автор письма указывает, что поставщиков не посвящают во все условия сотрудничества, вследствие чего штрафы становятся неожиданностью, ухудшают финансовые показатели и сбивают бизнес-планы. Более того, о штрафах ничего не говорится в тексте оферты.

"Указанное письмо поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке", - ответили заявителю в ведомстве.

Между тем, представители маркетплейса, объясняя свою политику, сетуют на недобросовестность контрагентов.

"Часть предпринимателей, к сожалению, злоупотребляют этим удобным сервисом и, обманывая нас, пытаются получить более низкие тарифы на перевозку товаров... В итоге убытки несем не только мы, но наши партнеры-перевозчики", - гласит позиция компании.


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Упоминаемые персоны
Шаскольский Максим Алексеевич




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