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Новости 11:59

Инструкция по уклонению от мобилизации стала причиной блокировки владимирского СМИ

фото ЗакС политика Инструкция по уклонению от мобилизации стала причиной блокировки владимирского СМИ

Кольчугинский районный суд Владимирской области постановил ограничить доступ к региональному интернет-СМИ "Резонанс", о чем сообщило издание "Довод" со ссылкой на редактора "Резонанса" Данила Белякова. Таким образом суд 12 декабря удовлетворил иск прокуратуры.

Претензии силового ведомства были связаны с публикацией инструкции по уклонению от частичной мобилизации. На сегодняшний день сайт "Резонанса" фигурирует в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора.

Часть редакции вместе с Беляковым находится в эмиграции. Журналисты продолжают освещать военную спецоперацию на Украине, не соотносясь с указаниями РКН. 


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