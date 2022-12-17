Инструкция по уклонению от мобилизации стала причиной блокировки владимирского СМИ

Кольчугинский районный суд Владимирской области постановил ограничить доступ к региональному интернет-СМИ "Резонанс", о чем сообщило издание "Довод" со ссылкой на редактора "Резонанса" Данила Белякова. Таким образом суд 12 декабря удовлетворил иск прокуратуры.

Претензии силового ведомства были связаны с публикацией инструкции по уклонению от частичной мобилизации. На сегодняшний день сайт "Резонанса" фигурирует в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора.

Часть редакции вместе с Беляковым находится в эмиграции. Журналисты продолжают освещать военную спецоперацию на Украине, не соотносясь с указаниями РКН.