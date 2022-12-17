По делу об оправдании терроризма арестовали москвича, писавшего твиты о СВО

Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал 35-летнего выпускника МАИ Сергея Безрукова по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), о чем сообщает медиапроект "Осторожно, новости". Под стражу его заключили еще 13 декабря, вменив в вину публикации в "Живом Журнале" и Twitter с критикой действующей российской власти и проводимой ей спецоперации на Украине.

По версии следствия, в ЖЖ и микроблоге Безрукова, помимо персональных выпадов в адрес высокопоставленных чиновников, публиковались призывы к терроризму. Кроме того, следует из материалов дела, он призывал соотечественников сдаваться в плен, якобы собирая при этом деньги на помощь украинской армии.