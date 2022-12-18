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Новости 10:25

Ввиду возможной оттепели петербургским коммунальщикам поручили провести противогололёдную обработку дворов

фото ЗакС политика Ввиду возможной оттепели петербургским коммунальщикам поручили провести противогололёдную обработку дворов

Петербургским коммунальщикам поручили до наступления новой рабочей недели подготовить дворы к приходу возможной оттепели: улицы и пешеходные зоны следует обработать противогололёдными материалами, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

К выполнению задания в рамках программы "Чистый двор" коммунальные службы приступили ещё днём ранее, 17 декабря.

"Районным администрациям дано поручение до вечера понедельника провести противогололёдную обработку дворов. Это позволит не допустить образования наката и льда. Держим исполнение на контроле", — пообещали в ГАТИ.

Отметим, что ночь на воскресенье, 18 декабря, стала самой холодной с начала зимы. Столбик термометра опустился до отметки -13 градусов.


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