Ввиду возможной оттепели петербургским коммунальщикам поручили провести противогололёдную обработку дворов

Петербургским коммунальщикам поручили до наступления новой рабочей недели подготовить дворы к приходу возможной оттепели: улицы и пешеходные зоны следует обработать противогололёдными материалами, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

К выполнению задания в рамках программы "Чистый двор" коммунальные службы приступили ещё днём ранее, 17 декабря.

"Районным администрациям дано поручение до вечера понедельника провести противогололёдную обработку дворов. Это позволит не допустить образования наката и льда. Держим исполнение на контроле", — пообещали в ГАТИ.

Отметим, что ночь на воскресенье, 18 декабря, стала самой холодной с начала зимы. Столбик термометра опустился до отметки -13 градусов.