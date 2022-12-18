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Новости 10:55

Шойгу побывал с инспекцией в районах проведения СВО

фото ЗакС политика Шойгу побывал с инспекцией в районах проведения СВО

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу побывал с рабочим визитом в Южном военном округе и посетил районы проведения специальной военной операции (СВО), информирует пресс-служба ведомства 18 декабря.

Генералу с воздуха продемонстрировали места дислокации военных подразделений. Также, как утверждается, он имел возможность изучить ситуацию на передовой, где он лично поговорил с бойцами.

"На передовой Сергей Шойгу <...> поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, а на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", — отчитались в Минобороны.

Также министр проверил организацию обеспечения войск, осмотрел условия их размещения в полях, ознакомился с работой медицинских подразделений.


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