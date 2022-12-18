Петербурженка получила штраф в 35 тысяч рублей за пацифистский пикет у метро "Автово"

Кировский райсуд Петербурга решил оштрафовать местную жительницу Екатерину Торхову на 35 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии из-за пацифистского пикета, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Акцию Торхова посвятила событиям на Украине. В конце ноября она вышла с плакатом к станции метро "Автово". Торхова объяснила желание выйти в пикет тем, что не верила в задержания граждан по такому поводу.

В итоге суд установил, что активистка признала вину в инкриминируемом правонарушении, однако у неё "не было цели дискредитировать армию РФ"; также в составленном на петербурженку протоколе были неверно указаны её инициалы. Невзирая на данный факт, материалы не вернули в полицию и оштрафовали Торхову.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр иностранных агентов