Первые "Лыжные стрелы" запустили из Петербурга

Утром в воскресенье, 18 декабря, из Петербурга по двум пригородным направлениям оправились специализированные "спортивные" электрички – "Лыжные стрелы", известили в пресс-службе комитета по физкультуре.

В нынешнем сезоне поезда будут следовать по трём маршрутам: в Шапки, Токсово и Орехово. Первые две электрички сегодня ушли в Шапки и Орехово, где снежный покров позволил обустроить лыжные трассы.

Следует напомнить, что с Финляндского вокзала до станции Орехово, а также в обратном направлении поезда поедут 24 декабря, 8, 14, 22 и 28 января, 5, 11, 19 и 25 февраля и 5, 11 и 18 марта.

С Финбана до Токсово и обратно желающие могут отправиться 25 декабря, 7, 15, 21 и 29 января, 4, 12, 18 и 26 февраля, а также 4, 12 и 18 марта.

И наконец с Московского вокзала в Шапки и назад электрички проследуют 24 декабря, 14, 22 и 28 января, 5, 11, 19 и 25 февраля, а также 5, 11 и 19 марта.