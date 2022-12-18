"Водоканал" готов отдать 115 млн рублей за ремонт канализационной станции в "Ручьях"

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ищет подрядчика для реконструкции канализационной насосной станции, расположенной на территории предприятия "Ручьи". Начальная стоимость подряда превышает 115 млн рублей. Тендер размещён на портале госзакупок.

Победителю предстоит провести ремонт отрезка инженерной сети от колодца № 53 до колодца № 150, в том числе КНС. Наружные трубы следует заменить на полипропиленовые и многослойные полиэтиленовые. Кроме того, согласно проекту, на участке работ будет строиться новый колодец из железобетонных блоков. В нём установят три новых насоса.

Подрядчик должен будет завершить все работы до осени 2024 года. Заявки от конкурсантов принимаются до 19 января, победителя выберут 26 января.