Полиция задержала депутата Госдумы Дмитрия Пирога в петербургском аэропорту Пулково

Минувшим вечером, 18 декабря, петербургские правоохранители задержали депутата Государственной думы от "Единой России", бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрия Пирога, передают "Известия".

По предварительным данным, внимание полиции парламентарий привлёк своим бурным поведением во время просмотра футбола: во время действа народный избранник громко нецензурно выражался.

"Дмитрия задержали в аэропорту. Сейчас с ним работает полиция", — поделился собеседник "Известий".

По сведениям издания Baza, Пирога задержали за оскорбление полицейского. Якобы он отказался платить по счёту в баре, в котором смотрел футбол.

В результате инцидента Пирог не попал на рейс в Москву.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Пирога