С экс-начальника Городского центра управления парковками взыскали 1,3 млн рублей по делу о мошенничестве

Смольнинский райсуд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего начальника управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Экс-чиновнику предстоит выплатить 1,3 млн рублей в счёт городской казны.

Экс-начальник центра управления парковками признан виновным по статьям о покушении на крупное мошенничество, совершённое путем обмана, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30 УК; ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК).

Согласно постановлению суда, в период с июля по октябрь 2017 года экс-чиновник присвоил свыше 1,3 млн рублей. Своим подчинённым он поручал собирать деньги с водителей за парковку без оформления кассовых чеков. Преступление совершалось на Прудовой улице и в Предпортовом проезде.

Контролёры напрямую, без оформления в бухгалтерии, передавали своему начальнику деньги, не зная о его преступных намерениях.

Впоследствии прокуратура Центрального района обратилась с иском в суд о взыскании с экс-чиновника более 1,3 млн рублей в бюджет города.