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Новости 11:23

Петербуржцы готовы в среднем потратить на празднование Нового года более 19 тысяч рублей

фото ЗакС политика Петербуржцы готовы в среднем потратить на празднование Нового года более 19 тысяч рублей

Жители Петербурга, Москвы и Красноярска готовы потратить на празднование Нового года заметно больше собственных средств, нежели россияне, живущие в других регионах, следует из опроса компании Superjob.

Исследование показало, что в нынешнем году 32% жителей РФ заведомо планировали свои новогодние траты, при этом другие 51% заявили, что это им незачем. Примечательно, но россияне в возрасте до 24 лет чаще занимаются расчётами праздничных трат, чем россияне более старшего поколения (46% против 31%).

В среднем москвичи готовы потратить на торжества 21,1 тысячи рублей, петербуржцы — 19,3 тысячи рублей, красноярцы — 18,2 тысячи рублей.

Меньше всех готовы вложиться в Новый год в Нижнем Новгороде (14,3 тысячи рублей) и Волгограде (13,5 тысячи рублей).


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