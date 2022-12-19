С начала зимы петербургские "снежные" пункты приняли свыше 520 тысяч кубометров осадков

С приходом зимы петербургские "снежные" пункты приняли на переработку 522 тысячи кубометров осадков, известили в пресс-службе Водоканала.

Снегоплавильные центры переработали 339 тысяч "кубов" снежных масс, снегоприёмные — 183 тысячи. Лидирует по количеству собранных осадков снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной (50,8 тысячи) и снегоприёмная база на набережной Обводного канала (43,6 тысячи).

Принимают снежные массы 11 стационарных снегоплавильных и семь снегоприёмных городских точек. Суммарно они способны перерабатывать 101,5 тысячи кубометров ежесуточно.