Смольный определился с подрядчиком по строительству магистрали М-32 у "Лахта Центра"

Подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Дирекция транспортного строительства определилась с подрядчиком, который займётся проектированием и строительством автотрассы М-32 в Приморском районе за 18,5 млрд рублей, передаёт "Деловой Петербург".

Тендер выиграло АО "ВАД". Заявка, поданная компанией, стала единственной в конкурсе.

Будущая автодорога М-32 должна соединить перспективную трассу М-49, которая проляжет от Лахты к ЗСД, с Приморским шоссе. На будущей трассе построят также путепроводную развязку через железнодорожные пути Сестрорецкого направления. Общая протяжённость магистрали составит 8 километров.

Проект компания "ВАД" должна подготовить до ноября 2023 года, а завершить строительство объекта — до января 2027-го.