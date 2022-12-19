ИТМО определился с подрядчиком по проектированию двух очередей "Хайпарка"

Национальный исследовательский университет ИТМО подвёл итоги конкурса по выбору подрядчика для проведения инженерно-подготовительных работ по объектам "Хайпарка", информирует пресс-служба вуза. Победителем стало архитектурное бюро "Студия 44".

До конца следующего года бюро предстоит провести комплекс инженерных изысканий и подготовить проектную документацию по будущим объектам.

Подряд на сумму 337 млн рублей оплатят за счёт средств федерального бюджета. Ранее предоставление этих средств ИТМО одобрило правительство РФ.

Второй и третий этапы проекта предполагают возведение трёх научных центров суммарной площадью 30 тысяч кв. метров. В них впоследствии откроют 50 международных научных лабораторий и не менее пяти инновационных производств.

Также на площадке появится спорткомплекс и корпуса общежитий.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга