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Новости 15:17

Туркомпаниям продлили отсрочку возврата денег за отмененные поездки

фото ЗакС политика Туркомпаниям продлили отсрочку возврата денег за отмененные поездки

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому туристические компании смогут получить отсрочку возврата денег клиентам. Речь идет о возврате средств за поездки, которые были отменены по объективным обстоятельствам, сообщает РИА "Новости". Решать судьбу неисполненных договоров, заключенных с туристами до 24 февраля, будет правительство.

Действие закона распространяется на отмененные туры в 2020-2021 годах, что стало массовым явлением из-за пандемии коронавируса. Кабмин может дать право операторам вернуть за них деньги до конца нынешнего года. В свою очередь, деньги за купленные до начала военной спецоперации путевки правительство может позволить туркомпаниям вернуть в течение всего 2023 года.

По оценке Минэкономразвития, до конца года долг туроператоров перед россиянами за отмененные поездки должен сократиться до 1,5 млрд рублей.


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