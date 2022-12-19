Туркомпаниям продлили отсрочку возврата денег за отмененные поездки

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому туристические компании смогут получить отсрочку возврата денег клиентам. Речь идет о возврате средств за поездки, которые были отменены по объективным обстоятельствам, сообщает РИА "Новости". Решать судьбу неисполненных договоров, заключенных с туристами до 24 февраля, будет правительство.

Действие закона распространяется на отмененные туры в 2020-2021 годах, что стало массовым явлением из-за пандемии коронавируса. Кабмин может дать право операторам вернуть за них деньги до конца нынешнего года. В свою очередь, деньги за купленные до начала военной спецоперации путевки правительство может позволить туркомпаниям вернуть в течение всего 2023 года.

По оценке Минэкономразвития, до конца года долг туроператоров перед россиянами за отмененные поездки должен сократиться до 1,5 млрд рублей.