ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:05

Казанского священника оштрафовали за подпись под пацифистской петицией

фото ЗакС политика Казанского священника оштрафовали за подпись под пацифистской петицией

Суд в Казани назначил штраф в размере 15 тысяч рублей священнослужителю Глебу Кривошеину, о чем сообщает издание Idel.Реалии*. Его сочли виновным в "дискредитации армии" (ст. 20.3.3 КоАП) из-за подписи, поставленной под петицией пацифистского содержания. Всего открытое письмо подписали почти 300 представителей духовенства.

Суд счел, что Кривошеин призывал "к воспрепятствованию использования ВС РФ". Сумма штрафа оказалась меньше нижнего предела, поскольку он воспитывает и содержит двух детей. На заседании священник не согласился с судебным решением, заявив, что его позиция по отношению к военной спецоперации носит не политический, а религиозный характер.

*Минюст внес Idel.Реалии в реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама