Казанского священника оштрафовали за подпись под пацифистской петицией

Суд в Казани назначил штраф в размере 15 тысяч рублей священнослужителю Глебу Кривошеину, о чем сообщает издание Idel.Реалии*. Его сочли виновным в "дискредитации армии" (ст. 20.3.3 КоАП) из-за подписи, поставленной под петицией пацифистского содержания. Всего открытое письмо подписали почти 300 представителей духовенства.

Суд счел, что Кривошеин призывал "к воспрепятствованию использования ВС РФ". Сумма штрафа оказалась меньше нижнего предела, поскольку он воспитывает и содержит двух детей. На заседании священник не согласился с судебным решением, заявив, что его позиция по отношению к военной спецоперации носит не политический, а религиозный характер.

*Минюст внес Idel.Реалии в реестр иноагентов