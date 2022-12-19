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Новости 16:59

Беглов хочет выделить себе больше времени на подготовку законопроектов об изменении границ районов

фото ЗакС политика Беглов хочет выделить себе больше времени на подготовку законопроектов об изменении границ районов

Губернатор Александр Беглов внес проект закона, которым меняется срок внесения инициатив об изменении границ районов в случае, если границы Петербурга были скорректированы. Документ появился в банке законопроектов ЗакСа.

Границы региона может поменять Совет Федерации. Согласно действующему законодательству, губернатор после вступления в силу постановления Совфеда должен в течение двух месяцев внести документ об изменении границ районов города.

Беглов предложил увеличить этот срок до полугода. В пояснительной записке он объяснил, что подготовка инициативы требует большого объема работ, в том числе согласование новых границ с муниципалами и оформление необходимых обоснований. 

В последний раз границы районов в Петербурге меняли весной из-за присоединения намывных территорий к Петроградскому и Петродворцовому районам.


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