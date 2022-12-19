Беглов хочет выделить себе больше времени на подготовку законопроектов об изменении границ районов

Губернатор Александр Беглов внес проект закона, которым меняется срок внесения инициатив об изменении границ районов в случае, если границы Петербурга были скорректированы. Документ появился в банке законопроектов ЗакСа.

Границы региона может поменять Совет Федерации. Согласно действующему законодательству, губернатор после вступления в силу постановления Совфеда должен в течение двух месяцев внести документ об изменении границ районов города.

Беглов предложил увеличить этот срок до полугода. В пояснительной записке он объяснил, что подготовка инициативы требует большого объема работ, в том числе согласование новых границ с муниципалами и оформление необходимых обоснований.

В последний раз границы районов в Петербурге меняли весной из-за присоединения намывных территорий к Петроградскому и Петродворцовому районам.