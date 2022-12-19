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Новости 17:45

Для предприятия в Металлострое построят железнодорожную ветку

фото ЗакС политика Для предприятия в Металлострое построят железнодорожную ветку

Завод по изготовлению силовых трансформаторов ООО "СМТТ. Высоковольтные решения", расположенный в Металлострое, получит отдельную железнодорожную ветку. Решение о строительстве путей утвердили члены петербургского правительства на заседании 19 декабря, сообщает сайт Смольного.

Железная дорога соединит завод со станцией Ижора. Ее протяженность составит 874 метра. Губернатор Александр Беглов, одобривший проект планировки территории, считает, что предприятию нужно наращивать производственные мощности.


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