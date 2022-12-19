На Кондратьевском проспекте построят комплекс бытовых услуг

Петербургское правительство решило сдать в аренду ООО "Капстрой-СПб" участок земли на Кондратьевском проспекте для строительства здания комплекса бытовых услуг, передает пресс-служба Смольного. Предоставляемая территория имеет площадь свыше трех тысяч кв. метров.

"В одном месте петербуржцы могут получать широкий спектр услуг. Важно, чтобы новые центры были современными и удобными", - рассудил губернатор Александр Беглов.

Предполагается, что по окончании строительства трехэтажного сооружения часть помещений в нем отдадут городу. Распоряжаться ими будет Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района. Беглов считает подобного рода партнерство чиновников и бизнеса правильной и успешной практикой.