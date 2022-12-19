Похитители госнедвижимости в центре Петербурга получили условные сроки

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к условным срокам Юрия Ставского и Светлану Лысикову, которых преследуют по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что обманным путем оба фигуранта дела заполучили недвижимость, находившуюся в собственности города. Еще один член преступного сообщества ушел из жизни до возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, Ставский и Лысикова незаконным образом присвоили себе нежилые помещения по адресам Невский проспект, 130 и Тверская улица, 14. Для регистрации недвижимости они предоставили поддельные разрешительные документы от КИО на несуществующих граждан, выдавая себя за последних.

Уже без участия Ставского Лысикова при участии других злоумышленников по той же схеме заполучила помещение на 9-й Советской улице и квартиру в доме на Таврической улице. Общая сумма ущерба городскому бюджету от четырех криминальных эпизодов в 2017-2018 годах составила 109 млн рублей. Лысикова получила пять, а Ставский - четыре года условно.