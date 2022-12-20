Из-за ночной аварии на трассе часть жилых домов в Выборгском районе осталась без тепла

Произошедшая ночью 20 декабря авария на одной из магистралей ГУП "ТЭК СПб" оставила часть жилых домов в Выборгском районе Петербурга без тепла, передаёт "Фонтанка".

Без горячей воды остались жители района близ станции метро "Удельная". В аварийной службе известили, что нынешней ночью у дома № 75 по проспекту Энгельса выявили дефект на трубе диаметром 500 мм. Под отключение попали 95 объектов, из которых 54 — жилые дома.

Устранить последствия аварии должны только к половине второго ночи 21 декабря.

В ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что согласно нормативам на проведение работ отводится 30 часов, однако "теплоэнергетики делают всё, чтобы завершить ремонт раньше срока". "На данный момент специалисты проводят согласование земляных работ и определяются с объемом ремонта", - проинформировали в пресс-службе предприятия.

Аварийный участок трубопровода ранее был внесён в программу реконструкции.

Следует отметить, что во вторник в Петербурге ожидается существенное похолодание, а ночью в городе может пройти ледяной дождь.