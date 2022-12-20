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Гендиректор "Метростроя Северной столицы" Шмидт уходит с занимаемого поста

фото ЗакС политика Гендиректор "Метростроя Северной столицы" Шмидт уходит с занимаемого поста

У компании "Метрострой Северной столицы" (АО МССС) меняется генеральный директор: со своего поста уходит Владимир Шмидт, информирует "Фонтанка".

Новым главой МССС станет выходец из московской мэрии Кирилл Петров, который ныне работает в должности замгендиректора по внешним связям и спецпроектам АО Объединение "Ингеоком". Компания является одним из подрядчиков по строительству столичного метро.

По данным издания, Шмидта уволили за "неэффективную работу по взаимодействию структуры города и ВТБ с правительством Петербурга по наращиванию скорости в строительстве метро". При этом МССС он не покинет, а, вероятнее всего, займёт пост советника нового главы, но на короткий срок.

Шмидт стал руководителем "Метростроя Северной столицы" 18 декабря 2020 года.

Напомним, что АО "Метрострой Северной столицы" — это совместное предприятие банка ВТБ и администрации Петербурга.


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