Жители Комарово опасаются строительства гаражей Смольного на месте лесного массива

Петербуржцы опасаются, что на месте лесного массива в Комарово могут появиться служебные гаражи Смольного, передаёт 47news. По словам местных жителей, ещё до недавнего времени 1,2 гектара земли на Курортной улице являлись частью памятника природы "Комаровский берег".

Некоторое время назад комаровцы выяснили, что участок земли, который они считают реликтовым лесом, ещё прошлой весной поставили на кадастровый учёт. В документе в графе "Разрешённое использование" появилась пометка "Служебные гаражи". По версии 47news, речь может идти именно о гаражах для Смольного, так как участок, о котором идёт речь, находится в бессрочном пользовании у администрации губернатора.

Комаровцы обращались к градоначальнику Александру Беглову с просьбой прояснить дальнейшую судьбу леса.

"Это точно не просто деревья, это всегда был официальный лес. Знаю, потому что мы постоянно общались с лесником по поводу различных хозяйственных вопросов — вроде того, будут ли они убирать падающие деревья с наших участков. Почему лес отдали под гаражи, непонятно, как и то, почему в Петербурге нет под них других мест", — высказал своё мнение местный житель Михаил Беленецкий.

Пока что на участке не ведутся какие-либо работы, однако петербуржцы не исключают, что они могут начаться в любой момент.

На карте природного памятника "Комаровский берег" участок, о котором идёт речь, не обозначен. По версии автора статьи, если обозначенная территория всё же входила в состав лесничества, то изменить вид её разрешённого использования можно только на федеральном уровне.