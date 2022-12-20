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Новости 11:54

Петербуржцы более миллиарда раз оплатили поездки на общественном транспорте электронными способами

фото ЗакС политика Петербуржцы более миллиарда раз оплатили поездки на общественном транспорте электронными способами

Жители Северной столицы воспользовались электронными способами для оплаты проезда в общественном транспорте свыше миллиарда раз за последние 11 месяцев с начала года. Итоги подвели в комитете по транспорту города.

В лидерах по оплате - карты "Подорожник" и льготные проездные билеты. К примеру, первым способом горожане оплатили 43,5% своих поездок (более 580 млн раз), вторым - 39,1% (525 млн раз). Практически 160 млн раз петербуржцы оплачивали дорогу банковскими картами. Наличными горожане предпочитали расплачиваться всего в 4,3% случаях (57 млн раз). Разовые билеты с QR-кодом покупали всего в 40 тысячах случаев.

Пересадочным тарифом "60 минут" жители Северной столицы воспользовались в более 37 млн случаев (22% от общего числа оплаты поездок "Подорожником").

Наконец, билет "90 минут" горожане покупали 2,5 млн раз. 


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