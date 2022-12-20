Петербуржцы более миллиарда раз оплатили поездки на общественном транспорте электронными способами

Жители Северной столицы воспользовались электронными способами для оплаты проезда в общественном транспорте свыше миллиарда раз за последние 11 месяцев с начала года. Итоги подвели в комитете по транспорту города.

В лидерах по оплате - карты "Подорожник" и льготные проездные билеты. К примеру, первым способом горожане оплатили 43,5% своих поездок (более 580 млн раз), вторым - 39,1% (525 млн раз). Практически 160 млн раз петербуржцы оплачивали дорогу банковскими картами. Наличными горожане предпочитали расплачиваться всего в 4,3% случаях (57 млн раз). Разовые билеты с QR-кодом покупали всего в 40 тысячах случаев.

Пересадочным тарифом "60 минут" жители Северной столицы воспользовались в более 37 млн случаев (22% от общего числа оплаты поездок "Подорожником").

Наконец, билет "90 минут" горожане покупали 2,5 млн раз.