"Яблоко" предложило ввести уголовную ответственность за призывы к ядерной войне

Фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание Петербурга проект федерального закона об ответственности за призывы к применению ядерного оружия.

Депутаты предложили дополнить уголовный кодекс новой статьей 354_2. В ней должно быть прописано, что пропаганда и публичные призывы применить ядерное оружие наказываются лишением свободы на срок до трех лет, принудительными работами на такой же срок, штрафом в размере 100-300 тысяч рублей либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

Если призыв прозвучал в СМИ, интернете или от лица, занимающего государственную должность, наказание могут ужесточить до трех-пяти лет лишения свободы или штрафа в размере 300 тысяч - 1 млн рублей.

- Мы слышим от разных пропагандистов угрозы применить ядерное оружие во время того, что у нас велено называть специальной операцией, - рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя фракции "Яблоко" Борис Вишневский. - Мы считаем это не просто безответственностью и безумием, но и абсолютным людоедством, потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому мы считаем необходимым выступить с инициативой о том, что любые призывы к применению ядерного оружия и организации ядерной войны являются преступными и наказуемыми.

Вишневский считает, что фракции удастся добиться рассмотрения проекта на пленарном заседании Заксобрания.

- А дальше мы посмотрим, кто из наших депутатов считает возможным грозить ядерной бомбой окружающему миру, а кто считает это недопустимым, - добавил депутат.

Юридическое управление ЗакСа в своем отзыве на законопроект предложило уточнить определение объективной стороны преступления, напомнив, что российское право оставляет за Российской Федерацией возможность применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и ее союзников оружия массового поражения.