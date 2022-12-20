В Петербурге на карантин из-за гриппа и ОРВИ отправили 500 школьных классов

В Северной столице продолжает расти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ — болеют все категории населения, а на карантин по этому поводу вынуждены были уйти порядка пятисот школьных классов, сообщила в ходе пресс-конференции в центре ТАСС глава отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Эпидемический порог в городе превышен на 113%. Совокупная заболеваемость по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 104%. По состоянию на сегодняшний день, прекратили учёбу 500 классов.

Не так давно курирующая сферу образования вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказывала о 244 карантинных классах.

Напомним, во вторник, 20 декабря, петербургские младшеклассники учатся последний день. Причиной тому — вспышка респираторных заболеваний.