Из-за опасности ледяного дождя петербургские синоптики составили штормовое предупреждение

Специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Уведомление привёл главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своём Telegram-канале.

"В связи со складывающейся ситуацией в погоде ближайших суток на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге составили штормовое предупреждение", — написал синоптик.

Согласно прогнозам, ночью 21 декабря в Ленобласти и Петербурге ожидается сильный гололёд, также в регионы придёт ледяной дождь. Влияет на погоду в регионах циклон Franziska.

Официально пока ни власти города, ни МЧС о шторме не предупреждали.