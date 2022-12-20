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Смольный не планирует запрещать петербуржцам пускать салюты в новогоднюю ночь

фото ЗакС политика Смольный не планирует запрещать петербуржцам пускать салюты в новогоднюю ночь

Власти Петербурга не собираются устанавливать запрет на запуск салютов в новогоднюю ночь, пишет 78.ru, ссылаясь на соответствующее заявление комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В ведомстве также указали на исключения для 31 декабря и 1 января, которые прописаны в законе о тишине.

"На данный момент никаких изменений в законе нет", — известили представители комитета.

Отметим, комплекс городского хозяйства Москвы обратился к столичным жителям с призывом отказаться от запуска фейерверков на Новый год, а также не устраивать громогласных уличных гуляний. Согласно положениям закона о тишине по региону, салюты запрещены в любой день после 23:00.


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