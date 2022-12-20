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Муниципал 14:40

Муниципалы Сестрорецка выделили из бюджета 32 тысячи рублей на организацию своей встречи с жителями

фото ЗакС политика Муниципалы Сестрорецка выделили из бюджета 32 тысячи рублей на организацию своей встречи с жителями

В 32 633 рубля оценили власти Сестрорецка затраты на организацию и проведение своего отчета о проделанной в 2022 году работе, следует из документов закупки.

Согласно общим требованиям к организатору, он должен будет обеспечить мероприятие звуком и светом, а также фотосъемкой. Заказчику необходимо передать "не менее 50 репортажных фотографий". 

Конкурс на проведение мероприятий для жителей Сестрорецка местная администрация объявила 19 декабря. Муниципалы ищут единого поставщика для организации десятков встреч и праздников, среди которых день рождения изобретателя винтовки Мосина Сергея Мосина, Троица, казачий праздник "Сестрорецкая сечь" и День пограничника. Стартовая цена всей закупки — 4,2 млн рублей.


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