Муниципалы Сестрорецка выделили из бюджета 32 тысячи рублей на организацию своей встречи с жителями

В 32 633 рубля оценили власти Сестрорецка затраты на организацию и проведение своего отчета о проделанной в 2022 году работе, следует из документов закупки.

Согласно общим требованиям к организатору, он должен будет обеспечить мероприятие звуком и светом, а также фотосъемкой. Заказчику необходимо передать "не менее 50 репортажных фотографий".

Конкурс на проведение мероприятий для жителей Сестрорецка местная администрация объявила 19 декабря. Муниципалы ищут единого поставщика для организации десятков встреч и праздников, среди которых день рождения изобретателя винтовки Мосина Сергея Мосина, Троица, казачий праздник "Сестрорецкая сечь" и День пограничника. Стартовая цена всей закупки — 4,2 млн рублей.