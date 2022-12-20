Депутат МО "Гражданка" обратился к Бастрыкину из-за вырубки деревьев у детсада на Бутлерова

Депутат петербургского МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за ситуации с вырубкой здоровых деревьев у детского сада № 77 на улице Бутлерова, 16. Скан документа приведён на его странице во "ВКонтакте".

Дело в том, что руководство дошкольного учреждения решило обновить свой старый забор и для этих целей спилить все деревья, примыкающие к его территории.

В разговоре с депутатом МО "Гражданка" Анастасией Лапшангской в АО "Калининское садово-парковое хозяйство" сообщили, что все деревья, пущенные "под снос", были здоровыми.

Несмотря на это, руководство детсада решило построить новый бетонный забор именно на месте их произрастания. На эти цели из бюджета организации выделили почти 4,3 млн рублей.

К вырубке стволов привлекли ИП Стафеева Ирина Олеговна. В беседе с Сафоновым представитель компании заявил, что не был осведомлён о необходимости согласовывать работы на территории муниципального сквера, который примыкает к территории детсада № 77.

При этом местная администрация МО "Гражданка" с производителями работ общения не имела.



"Последнее очень странно. С каких пор какие-то иные лица самовольно начинают проводить работы на территории муниципального сквера? Тем более опасные", - констатирует Сафонов.

Деревья спиливали общественно-опасным способом — валили целые стволы без разделения на части. Местные жители не успели остановить работы, однако не позволили их вывезти, вызвав полицию.



"Почему возникло слово "преступление". Деревья были здоровые. Это подтверждается документами. Работы по установке забора — не являются капитальными. Это также подтверждается документами. Законных оснований для вырубки деревьев не было никаких", - утверждает Сафонов.

По его мнению, инцидент подпадает под статью 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". С целью привлечь внимание к происходящему на Бутлерова муниципал обратился к Бастрыкину.

Фотография взята со страницы "Депутат МС МО Гражданка" / "ВКонтакте"

Фото: Газета "Муниципальная Гражданка" №23 (468) октябрь, 2020 год