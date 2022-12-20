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Бывшему замглавы ПНИ в Петербурге дали более 12 лет колонии по коррупционному делу

фото ЗакС политика Бывшему замглавы ПНИ в Петербурге дали более 12 лет колонии по коррупционному делу

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к 12 годам и 8 месяцам колонии строгого режима Дмитрия Могилевского за экономические преступления, которые он совершал в 2016-2017 годах на должности заместителя директора психоневрологического интерната №9. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему инкриминировали получение взяток (ст. 290 УК) и превышение служебных полномочий (ст. 286 УК).

Суд, изучив один из эпизодов, установил, что Могилевский получил в виде денежных средств и оплаты услуг взятки на общую сумму почти 6,1 млн рублей. Другой эпизод касается контракта ПНИ №9 на парикмахерские услуги для обитателей соцучреждения. В виде взяток Могилевский получил от подрядчика 370 тысяч рублей. Наконец, в 2019 году фигурант дела своевременно не стал оказывать помощь одному из больных, которому потребовалась госпитализация в специализированную больницу. В результате подопечный интерната скончался.

Помимо длительного срока, Могилевскому присудили 30 млн рублей штрафа. После освобождения ему также нельзя будет семь лет работать в госучреждениях.


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