Минюст требует ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Московскую Хельсинкскую группу могут ликвидировать через суд. Как сообщает "Новая газета", этого добивается Минюст. Ранее чиновники провели внеплановую проверку старейшей правозащитной организации в стране, которую инициировала прокуратура.

Юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале опубликовал скан карточки дела, которое уже есть на сайте Мосгорсуда.

Московская Хельсинкская группа ведет свою деятельность с 1976 года. У ее истоков стояли Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Анатолий Марченко и другие правозащитники. Сегодня организацию возглавляет Валерий Борщев.