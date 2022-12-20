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Новости 16:15

Минюст требует ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

фото ЗакС политика Минюст требует ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Московскую Хельсинкскую группу могут ликвидировать через суд. Как сообщает "Новая газета", этого добивается Минюст. Ранее чиновники провели внеплановую проверку старейшей правозащитной организации в стране, которую инициировала прокуратура.

Юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале опубликовал скан карточки дела, которое уже есть на сайте Мосгорсуда.

Московская Хельсинкская группа ведет свою деятельность с 1976 года. У ее истоков стояли Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Анатолий Марченко и другие правозащитники. Сегодня организацию возглавляет Валерий Борщев.


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