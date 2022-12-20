На севере Петербурга объединили два участка Сквера Памяти

Сквер Памяти на проспекте Непокоренных в Петербурге, до последнего времени состоявший из двух участков с разными кадастровыми номерами, сделают де-юре единой территорией, о чем сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов. Об этом депутата Госдумы Сергея Соловьева просили горожане, опасавшиеся за судьбу одного из двух участков.

В том, что примыкающий к Пискаревскому кладбищу сквер станет единой зеленой зоной, депутата заверил губернатор Александр Беглов.

"Для нашего города, для всей России это означает то, что славные традиции героев, гвардейцев, десантников, морских пехотинцев, защитников Отечества передаются, не забываются. Мы считаем, что им нужно оказывать должные почести федерального, городского масштаба", - рассудил Соловьев.

Ежегодно в сквере высаживают именные деревья в честь погибших десантников и морпехов.