ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:10

Псковский губернатор убрал возможность ставить дизлайки в своем Telegram-канале

фото ЗакС политика Псковский губернатор убрал возможность ставить дизлайки в своем Telegram-канале

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ограничил диапазон реакций на публикации в своем Telegram-канале, убрав негативные эмодзи, а именно опущенный вниз большой палец. Об этом сообщает издание "Псковская губерния".

Отмечается, что на просторах других социальных сетей Ведерников ранее неоднократно был замечен в блокировке пользователей, позволяющих себе критические реплики.

С начала военной спецоперации дизлайки закрыли от пользователей Telegram и некоторые руководители муниципального уровня: в частности, так поступили глава Великих Лук Николай Козловский и глава Островского района Дмитрий Быстров.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама