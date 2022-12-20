Псковский губернатор убрал возможность ставить дизлайки в своем Telegram-канале

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ограничил диапазон реакций на публикации в своем Telegram-канале, убрав негативные эмодзи, а именно опущенный вниз большой палец. Об этом сообщает издание "Псковская губерния".

Отмечается, что на просторах других социальных сетей Ведерников ранее неоднократно был замечен в блокировке пользователей, позволяющих себе критические реплики.

С начала военной спецоперации дизлайки закрыли от пользователей Telegram и некоторые руководители муниципального уровня: в частности, так поступили глава Великих Лук Николай Козловский и глава Островского района Дмитрий Быстров.