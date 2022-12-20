Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказаниях за карты с украинским Крымом

Депутаты Государственной думы большинством голосов в первом чтении поддержали поправки в законодательство об экстремистской деятельности, вводящие наказание за распространение карт и иных изображений, которые оспаривают территориальную целостность РФ.

Как сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания, такие карты в случае окончательного принятия инициативы будут расцениваться как экстремистские материалы. Документ разработал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Вместе с соавторами он предлагает наказывать нарушителей будущего закона штрафами или сутками в спецприемнике (максимум - 15 суток ареста). В свою очередь, юридическим лицам, которых признают виновными, грозят штрафы в размере до 1 млн рублей.

Отметим, что нынешней осенью РФ официально присоединила к себе четыре бывших украинских региона.