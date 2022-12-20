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Новости 18:19

Неизвестные в масках забросали кувалдами посольство Финляндии

фото ЗакС политика Неизвестные в масках забросали кувалдами посольство Финляндии

Группа неизвестных мужчин в масках 20 декабря атаковала посольство Финляндии в Москве, сообщает РБК со ссылкой на сотрудников дипломатического учреждения. Через забор, ограждающий территорию посольства, перекинули несколько кувалд. Никакого материального и физического ущерба нападавшие причинить не сумели. Видеозапись инцидента днем разошлась по социальным сетям.

"В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями", - рассказали в посольстве.

Ранее в декабре российский МИД отправлял Финляндии ноту протеста в связи с тем, что на день независимости скандинавской страны в Хельсинки был публично сожжен флаг РФ.


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