Неизвестные в масках забросали кувалдами посольство Финляндии

Группа неизвестных мужчин в масках 20 декабря атаковала посольство Финляндии в Москве, сообщает РБК со ссылкой на сотрудников дипломатического учреждения. Через забор, ограждающий территорию посольства, перекинули несколько кувалд. Никакого материального и физического ущерба нападавшие причинить не сумели. Видеозапись инцидента днем разошлась по социальным сетям.

"В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями", - рассказали в посольстве.

Ранее в декабре российский МИД отправлял Финляндии ноту протеста в связи с тем, что на день независимости скандинавской страны в Хельсинки был публично сожжен флаг РФ.